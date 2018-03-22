76 مليون درهم لأعمال الصيانة التطويرية لبلدية دبي خلال عام 2018

في إطار حرص بلدية دبي على تنفيذ رؤيتها “بناء مدينة سعيدة ومستدامة” وخططها الاستراتيجية لتطوير المرافق الترفيهية والعامة لجعلها جذابة، كشف المهندس جابر احمد آل علي مدير إدارة الصيانة العامة ببلدية دبي بان إدارة الصيانة العامة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية بمباني ومرافق الدائرة وبعض المباني والمرافق الحكومية وذلك وفقاً للميزانية التي تم اعتمادها للعام الجاري، وأضاف بان هذه المشاريع التطويرية تعد مشاريع هامة جداً ومرتبطة ارتباط وثيق بالأهداف استراتيجية للدائرة، وأضاف بحرص الدائرة على تنفيذ هذه المشاريع وفقاً لأحدث المواصفات الفنية المطبقة عالمياً ومحلياً والتي سيتم فيها تنفيذ كافة معايير الاستدامة.

وأضاف بان هذه المشاريع تعود بالنفع العام على المواطنين والمقيمين بالإمارة ومن أهم هذه المشاريع (إعادة تأهيل عدد المدارس الحكومية في إمارة دبي، صيانة عدد الأندية الرياضية الكبرى بالإمارة ، إعادة تأهيل عدد من مساجد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بمدينة كلباء في المنطقة الشرقية ، تهيئة المرافق بالمراكز والمكاتب الخدمية لأصحاب الهمم، ترشيد الطاقة في المراكز والمكاتب الخدمية باستخدام أحدث الأنظمة الذكية) بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي تساهم في الحفاظ على المظهر الجمالي وعلى تهيئة بيئة عمل وظيفية مريحة لموظفي الدائرة لتحقيق متطلبات السعادة إليهم، وعدد من المشاريع التي تساهم في تحقيق متطلبات الأمن والسلامة العامة.

وأضاف بان إدارة الصيانة العامة قد وضعت خطة لتنفيذ هذه المشاريع وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة لها وقد بدا فعلياً تنفيذ بعض من هذه المشاريع نهاية العام السابق وجاري استكمالها، وأشار بان عملية الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع تتم من قبل المختصين والمهندسين بالإدارة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة وشركات الصيانة والمقاولات المعتمدة لدى الدائرة.