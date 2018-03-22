حماس تعلن القبض على المتورط في محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء

أعلنت حركة “حماس” إلقاء القبض على المتهم الرئيس في تنفيذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، ومقتل شرطيين في اشتباكات أثناء محاصرة المتهمين.

وقال القيادي في حركة “حماس” إبراهيم البردويل إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منفذ تفجير موكب الحمد الله واثنين من مساعديه.

وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، بأن الأجهزة الأمنية تحاصر عدداً من المطلوبين على خلفية قضية تفجير موكب رئيس الوزراء، غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، مؤكدا وقوع اشتباكات بين القوة الأمنية والمطلوبين.

إلى ذلك أفاد مراسلنا بأن الأجهزة الأمنية أقامت حاجزا أمنيا تفصل فيه مدينة غزة عن وسط القطاع حتى إشعار آخر.