“نقل أبوظبي”: تفعيل 2723 موقفاً فرعياً في منطقة الخالدية

في إطار جهودها الرامية إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة مواقف المركبات، ورفع مستوى السلامة على الطرق، أعلنت دائرة النقل متمثلة بمركز النقل المتكامل عن تفعيل 2723 موقفاً فرعياً في منطقة الخالدية قطاع )17-01) ومنطقة البطين قطاع غرب )17-03) ومنطقة الروضة قطاع (غرب 58) وذلك بدءاً من 25 مارس الجاري.

وفي هذا الصدد أشار مركز النقل المتكامل إلى أن التفعيل شمل 1054 موقفا فرعيا، منها 11 موقفا مخصصا لأصحاب الهمم، و2 لفوهات الحريق في منطقة الخالدية قطاع غرب )17-01)، الذي يحده من الشمال شارع الفلاح، ومن الجنوب شارع هزاع بن زايد ومن الشرق شارع مبارك بن محمد، وغرباً شارع خليفة بن شخبوط، حيث تم تخصيص مواقف القطاع لأصحاب تصاريح الفلل بالإضافة إلى وجود مواقف خاضعة للرسوم.

أما في منطقة البطين قطاع غرب )17-03) الذي يحده شمالا شارع الفلاح وجنوباً شارع هزاع بن زايد وشرقا شارع الخليج العربي ومن الغرب شارع البطين، فقد تم تفعيل 500 موقف فرعي، منها موقفان لفوهة الحريق وواحد لأصحاب الهمم، حيث تم تخصيص مواقف القطاع لأصحاب تصاريح الفلل بالإضافة إلى وجود مواقف خاضعة للرسوم. وفي منطقة الروضة قطاع (غرب 58( الذي يحده من الشمال شارع السفارات، ومن الجنوب شارع رقم 17 (مدينة زايد الرياضية) وشرقاً شارع سيف غباش ومن الغرب شارع الخليج العربي، فقد تم تفعيل 1169موقفا فرعيا، منها 13 موقفاً لأصحاب الهمم، حيث يتاح إيقاف المركبات في المواقف بدون رسوم في الوقت الحالي، ويتم تفعيل مخالفات الوقوف الخاطئ.

إلى ذلك نوه المركز إلى أن الهدف من هذا التفعيل هو توفير حلول طويلة الأمد لمواقف المركبات، تحافظ على انسيابية المرور وتسهم في الحد من حالات الوقوف الخاطئ، وأكد في ذات الوقت أن الوقوف بمحاذاة الرصيف المصبوغ باللونين الأصفر والرمادي، والوقوف في منتصف الطريق والوقوف المزدوج وكذلك الوقوف بشكل يعيق حركة المركبات أو المشاة في ممرات المشاة أو المداخل أو أمام فوهات إطفاء الحريق ممنوع منعاً باتاً، لافتاً إلى وجود مشرفي مواقف في القطاعات المذكورة للتأكد من التزام الجمهور باتباع أنظمة العمل المتبعة في “مواقف” وأن جميع المركبات التي توجد في حالة وقوف خاطئ في المنطقة ستقع تحت طائلة القانون.

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