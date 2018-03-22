«الصحة» تسحب دواء «بيدوفكس» من الأسواق

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تسجيل وسحب كافة التشغيلات من دواء بيدوفيكس أقراص مغلفة بتركيز 75 مليجرام “pedovex 75 mg ” الذي يستخدم في علاج تجلط الدم والمصنع من قبل شركة تبوك للصناعات الدوائية وذلك بناء على قيام هيئة الغذاء والدواء السعودية بتعليق تسجيل هذا المنتج وسحب جميع تشغيلاته بسبب عدم تكافؤه حيويا مع المستحضر الأصلي.

وطلبت دائرة الصحة ـ أبوظبي من وكيل الشركة المعتمد سحب كافة تشغيلات الدواء من أسواق أبوظبي، وعلى الصيدليات العاملة في الإمارة التوقف عن صرف المنتج وإعادته إلى المورد، كما دعت ممارسي الرعاية الصحية بضرورة الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استعمال هذا الدواء.