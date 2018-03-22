«الصحة» تسحب دواء «بيدوفكس» من الأسواق

بواسطة / بتاريخ 2018-03-22 في 2:50 م /
sabq2-600x55313

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تسجيل وسحب كافة التشغيلات من دواء بيدوفيكس أقراص مغلفة بتركيز 75 مليجرام “pedovex 75 mg ” الذي يستخدم في علاج تجلط الدم والمصنع من قبل شركة تبوك للصناعات الدوائية وذلك بناء على قيام هيئة الغذاء والدواء السعودية بتعليق تسجيل هذا المنتج وسحب جميع تشغيلاته بسبب عدم تكافؤه حيويا مع المستحضر الأصلي.

وطلبت دائرة الصحة ـ أبوظبي من وكيل الشركة المعتمد سحب كافة تشغيلات الدواء من أسواق أبوظبي، وعلى الصيدليات العاملة في الإمارة التوقف عن صرف المنتج وإعادته إلى المورد، كما دعت ممارسي الرعاية الصحية بضرورة الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استعمال هذا الدواء.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: