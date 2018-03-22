“وزارة الصحة ووقاية المجتمع” تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين لشهر أبريل 2018

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تفاصيل “برنامج الأطباء الزائرين” خلال نهاية شهرأبريل 2018 لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى، إلى كل من مستشفى الفجيرة ومستشفى القاسمي والكويت، صقر، كلباء والبراحة، في مجال خبراتهم المختلفة ومنها أمراض القلب التداخلية وأمراض الغدد الصماء، أمراض القلب والأوعية الدموية، جراحة السمنة، جراحة عظام الكتف، أمراض الجهاز الهضمي للاطفال، أمراض النساء والولادة وجراحة الفم والوجه والفكين.

الدكتور جيمس سبرات يشغل منصب استشاري أمراض القلب التداخلي في مستشفى فورث فالي الملكي ومستشارًا لأمراض القلب في مركز القلب في مستشفى أدنبرة / جولدن جوبلي الوطني في غلاسكو بالمملكة المتحدة وأكمل دراسة الطب في جامعة مانشستر ، إنجلترا. ثم حصل على شهادة إتمام التدريب المتخصص في أمراض القلب في عام 2003 ، وتشمل مجالات خبرته : أمراض القلب التداخلية وسيقوم الدكتور جيمس سبرات بزيارة مستشفى القاسمي في الفترة من 1 إلى 2 أبريل 2018.

الدكتور مارك ستراكان يعمل في قسم الصحة العامة للسكري والغدد الصماء، المملكة المتحدة، أكمل دراسة الطب والدكتوراه من جامعة ادنبره. ثم حصل على تقنية التصوير المغناطيسي من اتحاد الكليات الملكية للأطباء وهو زميل في الكلية الملكية للجراحين في ادنبره، وتشمل مجالات خبرته: مرض السكري، الغدد الصماء / الغدد الصماء قبل الولادة، سيقوم الدكتور مارك ستراكان بزيارة مستشفى الكويت في الفترة من 8 إلى 12 أبريل، 2018.

الدكتور ناسو كينيا هو المدير لطب القلب والأوعية الدموية ومدير مركز قسطرة تويوهاشي مركز القلب، اليابان، أكمل دراسة الطب من جامعة نارا الطبية وهو زميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب وتشمل مجالات خبرته: تدخل القلب والأوعية الدموية والعلاج. الدكتور كينيا ناسو سيقوم بزيارة مستشفى القاسمي في 9-10 ابريل 2018.

الدكتور كارل فريدريك هو جراح البدانة في قسم جراحة السمنة في مستشفى جامعة أوسلو في النرويج، بعد الانتهاء من المدرسة الطبية، كما انه تدرب في الجراحة في مستشفى سيمريسهامن في السويد. وتشمل مجالات خبرته الجراحة لعلاج البدانة وسيقوم الدكتور فريدريك بزيارة مستشفى الكويت من 15 إلى 19 ابريل 2018.

الدكتور ألمنطس ماليكاس هو رئيس الوحدة الجراحية للجهاز الهضمي في جامعة ليتوانيا لمستشفى العلوم الصحية. حصل على شهادة الطب من أكاديمية كاوناس الطبية في ليتوانيا حيث انهى فيها عام التخصص والدكتوراه ايضا. وتشمل مجالات خبرته: السمنة والجراحة بالمنظار وسيقوم الدكتور ماليكاس بزيارة مستشفى صقر في 15 الى 19 ابريل 2018.

الدكتور جيرالد ويرنر يعمل مديراً لقسم أمراض القلب في كلينيكوم غوتنغن، ألمانيا وأكمل دراسة الطب في جامعة ميونيخ. حصل على البورد في الطب الباطني والبورد في طب القلب من جامعة غوتنغن بألمانيا وتشمل مجالات خبرته: أمراض القلب التداخلية، تخطيط صدى القلب، احتشاء عضلة القلب. سيزور الدكتور جيرالد فيرنر مستشفى القاسمي في الفترة من 23 إلى 24 أبريل، 2018.

الدكتور دومينيك فرانسوا قازيلي جراح عظام لعلاج الكتف، أنهى دراسته الطبية وتدريب العظام في ليون، فرنسا. وفي وقت لاحق تخصص في جراحة مفصل الكتف من خلال الدورات التدريبية والمنح الدراسية في كندا والولايات المتحدة، أسس الدكتور قازيلي المراكز المتخصصة في علاج الكتف في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط سيقوم الدكتور قازيلي بالانضمام إلى فريق جراحة العظام مع غيره من المهنيين، في مستشفى الفجيرة في يوم 23 ابريل 2018 ومستشفى القاسمي، من 22 الى 26 ابريل 2018 في مركز الكتف في مستشفى القاسمي.

الدكتور كارلو دي لورنزو يشغل منصب رئيس قسم طب الجهاز الهضمي لدى الأطفال، أمراض الكبد والتغذية في مستشفى الأطفال ناشونالوايد، كولومبوس، أوهايو. اكمل التخرج والزمالة الطبية من المدرسة الثانية للطب، جامعة نابولي، إيطاليا. تابع زمالة الأبحاث في قسم طب الجهاز الهضمي للأطفال في جامعة بروكسل في بلجيكا عام 1986، تشمل مجالات خبرته: طب الجهاز الهضمي للأطفال، أمراض الكبد والتغذية وسيقوم الدكتور كارلو دي لورينزو بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة من 22 إلى 25 أبريل 2018.

الدكتور مالك نصار هو استشاري الطب الجنيني في مركز كليمنصو الطبي ومدير في عيادة دياغنوستيك ما قبل الولادة، لبنان أكمل دراسة الطب ودبلوم في أمراض النساء والولادة في جامعة القديس جوزيف في لبنان وأكمل دبلوم مزدوج في طب الجنين والموجات فوق الصوتية التوليدية في جامعة رينيه – ديكارت – باريس وجامعة فرساي سانت كوينتين أون إيفلينس على التوالي وتشمل مجالات خبرته: طب الجنين، سيقوم الدكتور مالك نصار بزيارة مستشفى كلباء من 29 ابريل -03 مايو 2018.

الدكتور أشرف أيوب يعمل حاليا كمستشار فخري في جراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى جلاسكو للاسنان والمدرسة في اسكتلندا. وهو أيضا أستاذ ومدير برنامج الماجستير في جراحة الفم والوجه والفكين في جامعة غلاسكو. ويشغل حاليا منصب غلاسكو في مجموعة الأبحاث القبلية الاسكتلندية.حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في جراحة الفم والتخدير من جامعة القاهرة. وتابع الزمالة في جراحة الأسنان والزمالة في التخصص بين الكليات من الكلية الملكية للجراحين في ادنبره. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة غلاسكو وذهب إلى الحصول على زمالة جراحة الأسنان من الكلية الملكية للأطباء والجراحين. وتشمل مجالات خبرته: جراحة الرأس والرقبة، وعلم الأمراض عن طريق الفم والطب عن طريق الفم، والتهابات الوجه، وصدمات الوجه والفكين، وتشوهات الوجه، وجراحات العظام، وزرع الأسنان، وتشوه الشقوق والقرن واضطرابات الصدغي الفكي. سيقوم الدكتور أشرف أيوب بزيارة مستشفى البراحة من 28 أبريل إلى 3 مايو 2018.