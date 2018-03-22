423 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 11 مليون في “جبل علي”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 423 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 131 مبايعة بقيمة 251 مليون درهم، منها 32 مبايعة للأراضى بقيمة 105 مليون درهم و 99 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 146 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة جبل على تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة جبل على تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة الثنيه الثالثة.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة جبل على بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وثالثة فى الثنيه الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها14 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وثالثة فى برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 172 مليون درهم منها 25 رهونات أراضى بقيمة 139 مليون درهم و 28 رهونات فلل وشقق بقيمة 33 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 48 مليون درهم وأخرى فى منطقة ام سقيم الاولى بقيمة 14 مليون درهم.