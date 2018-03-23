الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 23/ 03 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 24 / 03 / 2018

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً وتظهر بعض السحب شرقا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الغربية، مع فرصة لتشكل الضباب.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 12 – 22 / 30 كم/ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو بوجه عام ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.