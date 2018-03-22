5 نجوم أمام فرصة أخيرة في مونديال روسيا

قد يشهد كأس العالم 2018 في روسيا فرصة أخيرة للعديد من نجوم الكرة العالمية، من أجل معانقة الكأس الذهبية، قبل انتهاء مشوارهم الكروي مع منتخباتهم الوطنية.

ولعل أبرز الأسماء التي يتم تداولها هما الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذين بالرغم من تألقهما مع أنديتهما، إلا أنهما لم يحظيا بشرف رفع كأس العالم.



وفيما يلي قائمة بأبرز اللاعبين:

1. الأرجنتيني ليونيل ميسي (30 عاماً)

بعد وصوله لنهائي 2014، والخسارة أمام ألمانيا، يبدو أن ميسي عازماً هذه المرة على العودة إلا بلاده بصحبة كأس العالم، بعد تصريحاته الأخيرة، التي أكد من خلالها رغبته القوية في التتويج بلقب المونديال. ولكن الفشل في تحقيق هذا الإنجاز قد يدفع ميسي إلى التنحي جانباً عن صفوف “التانغو”، خصوصاً وأنه أعلن اعتزاله في 2016، قبل أن يتراجع عن قراره، بعد خسارته مع منتخب بلاده نهائي كوبا أميركا (النسخة المؤية) أمام تشيلي بركلات الترجيح.

2. البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 عاماً)

بعد تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده، يواصل “صاروخ ماديراً” تعطشه لتحقيق الألقاب، وطموحه حالياً يتركز على قيادة بلاده لرفع كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

وربما تكون هذه الفرصة الأخيرة أمام رونالدو لتحقيق هذا الإنجاز، إذ أنه في كأس العالم القادمة، سيكون رونالدو قد بلغ الـ37 من عمره.

3. الكولومبي راداميل فالكاو (32 عاماً)

بعد غيابه عن النسخة الأخيرة من كأس العالم في البرازيل، يسعى الهداف التاريخي للمنتخب الكولومبي إلى حفر اسمه من ذهب مع بلاده، وتحقيق إنجاز تاريخي للبد اللاتيني.

4. البرازيلي داني ألفيس (34)

يملك المدافع المشاكس ذكريات سيئة في مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في كأس العالم، والتي استضافتها البرازيل، بعد الخسارة القاسية 1-7 أمام ألمانيا في نصف النهائي.

وسيكون مونديال روسيا فرصة ذهبية، لكنها قد تكون الأخيرة، أمام ألفيس مع بلاده لمحو آثار الهزيمة أمام ألمانيا، من خلال رفع الكأس الذهبية للمرة السادسة في تاريخ البرازيل.

5. الأوروغوياني لويس سواريز

سواريز هو الآخر لا يملك ذكريات جميلة في كأس العالم الماضية، إذ افتقده المنتخب الأوروغوياني في الوقت الذي احاجه بشدة، بعد أن حرمه فيفا من استكمال البطولة، عقب قيامه بعض مدافع إيطاليا جورجيو كيليني في مرحلة المجموعات.

وستكون بطولة كأس العالم القادمة في روسيا الفرصة الأخيرة أمام سواريز لقيادة الأوروغواي للمجد العالمي.