دراسة : زيت “الزيتون” أفضل الزيوت في طهي الطعام

قالت دراسة أنه لا يوجد خطورة من استخدام زيت الزيتون في طهي الطعام، وكل ما هو شائع حول تحوله لمواد سامه عند التسخين هو معلومات خاطئة فقط ليس لها أي أساس من الصحة.

كما أن زيت الزيتون هو أكثر الزيوت مقاومةً للتغيرات التي تحدث عند ارتفاع درجة الحرارة، لذا فاستخدامه في طهي الطعام أفضل من استخدام الزيوت الأخرى مثل: زيت الصويا وعباد الشمس والذرة.

كما ان الزيت السابقة تتحول بشكل أسرع إلى مواد ضارة عند وصولها لدرجات حرارة مرتفعة على عكس زيت الزيتون، فهو لا يفقد خواصه بسهولة أمام درجات الحرارة المرتفعة لاحتوائه على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة.