النصر يضع الخطوط العريضة لتحضيرات الموسم الجديد

بدأ النصر في الإعداد مبكراً للموسم الجديد بوضع الخطوط العريضة لبرنامج تحضيراته التي ستنطلق في الأسبوع الثاني من يوليو بتدريبات اللياقة قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي المتوقع إقامته في النمسا. ويتضمن برنامج الإعداد معسكراً خارجياً ينطلق 20 يوليو المقبل ويستمر 3 أسابيع يخوض خلالها الفريق ما لا يقل عن 4 تجارب ودية ضد فرق أوروبية من درجات متفاوتة ثم مواصلة التحضيرات بدبي إلى غاية انطلاق الموسم الجديد. وكان النصر أوفد مدير الفريق محمد إبراهيم، خلال الأيام الماضية لزيارة عدد من المراكز الأوروبية المرشحة لاستضافة معسكر العميد بهدف اختيار الأفضل من ناحية الخدمات وتوافر التجارب الودية وحسب مصادر قريبة من الفريق تبدو النمسا الأقرب لإقامة المعسكر.

برنامج

وتزامناً مع وضع برنامج الإعداد، كثفت إدارة العميد جهودها في الفترة الأخيرة لاختيار المهاجم الذي سيخلف البرازيلي سانتوس فاندرلي الذي تم الاستغناء عنه بسبب وضعه الصحي وعدم قدرته على تقديم الإضافة، خاصة أن النصر يتطلع للمنافسة بقوة في الموسم المقبل محلياً وآسيوياً ولتكرار الإنجاز الذي حققه يوفانوفيتش مع الفريق عندما قاده لأول مرة في تاريخه إلى ربع نهائي دوري الأبطال الموسم قبل الماضي قبل أن يخرج بسبب قضية فاندرلي.

وتشير بعض المصادر إلى أن قائمة خيارات النصر تتضمن مهاجماً برازيلياً يلعب في أحد الدوريات الأوروبية ولاعباً آخر يلعب في الدوري البرازيلي، وهو اللاعب الذي أوفد من أجله النصر الإيطالي ألفريدو عضو لجنة الاستقطاب لمتابعته على عين المكان وإعداد تقرير فني بشأنه لإدارة الفريق.

خلاف

من جهة أخرى، قام الزمالك المصري بإلغاء مباراته الودية ضد النصر في إطار مهرجان تكريم عدد من نجوم الكرة السابقين بسبب خلاف بين إدارته والشركة المنظمة للحدث، وفي هذا السياق أكد عبد الله مراد مدير الفعاليات بشركة «بي أند بي» للخدمات الرياضية أن الطرف الذي أخلّ ببنود العقد هو فريق الزمالك الذي قام بسحب مشاركة 4 لاعبين أجانب و4 لاعبين دوليين و3 آخرين بحجة الإصابة والحال أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على مشاركة الأخير بكامل نجومه مقابل الحصول على 100 ألف دولار وتحمل الشركة كافة مصاريف الإقامة والتذاكر والسماح بوضع شعار الراعي الرسمي على قميص الفريق.

التزام

وأوضح عبد الله مراد أنه طلب من إدارة الزمالك الالتزام ببنود العقد أو التنازل عن الـ 100 ألف لكنها تمسكت بالحصول على 85 ألف دولار على الأقل مع المشاركة بلاعبين من فريق الشباب من مواليد 1997 و1998 وهو الأمر الذي رفضته الشركة، وقال: أكدنا التزامنا ببنود العقد وشددنا على ضرورة احترام الزمالك لكافة النقاط المتفق عليها بما فيها المشاركة بجميع نجومه، لكنه جدد تمسكه بالحصول على 85 ألف دولار على الأقل أو إلغاء رحلة الفريق إلى دبي قبل أن نتفاجأ بذلك فعلاً عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بما أن إدارته لم تكلف نفسها حتى بإرسال خطاب رسمي. وأضاف: لقد أخطأنا في إبرام اتفاق مع الزمالك دون إدراج شرط جزائي في العقد وهو ما كلفنا تحمل مصاريف كبيرة بسبب إلغاء المباراة، بالإضافة إلى الضرر المعنوي والإحراج مع الشخصيات والقيادات الرياضية التي قمنا بدعوتها لحضور مهرجان التكريم.

تأشيرة

وأوضح عبد الله مراد أن الزمالك طلب استخراج 45 تأشيرة منها 22 للاعبين والبقية لـ 23 شخصاً من الجهاز الإداري وتم تلبية طلبه بالإضافة إلى التكفل بالإقامة كاملة وتذاكر السفر، مشيراً إلى أن خسارته في كأس الاتحاد الأفريقي كانت السبب الرئيسي في عدم إيفاء الفريق المصري بالتزاماته.

كما وجه عبد الله مراد اعتذاره إلى النصر الذي كان مدربه يعول كثيراً على التجربة الودية أمام الزمالك لمواصلة تحضيراته خلال فترة توقف الدوري وإلى لاعب الإسماعيلي المصري حسني عبد ربه وبقية اللاعبين الآخرين الذين تمت دعوتهم للمشاركة مع النصر وإلى اللاعبين المعتزلين الذين كانوا سيحظون بشرف التكريم.