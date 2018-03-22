شاهد بالفيديو | لحظات مرعبة لتعطل محرك طائرة في الجو

وثق الطيار الأمريكي تشاد باربر، بالفيديو لحظات مرعبة، تظهر تعطل محرك طائرته أثناء تحليقه، ومحاولاته المتكررة التي تكللت بالنجاح في آخر لحظة قبيل ارتطامه بالأرض.

وتوقف محرك الطائرة فجأة عندما كان باربر يقوم بحركات بهلوانية في سماء كورال سبرينغز في فلوريدا، وبدأت الطائرة تهوي إلى الأرض.

لم تجعل هذه اللحظات المرعبة الطيار يفقد صوابه، وفي الوقت الذي كان يوجه فيه الطائرة إلى مدرج الهبوط، كرر محاولاته لتشغيل المحرك مجددا، والذي استجاب قبل أمتار قليلة تفصل الطائرة عن الأرض.

وفي حوار مع صحيفة “Daily Mail”، قال باربر إنه رغم خبرته لم يكن جاهزا لمثل هذه الأحداث المفاجئة، مشيرا إلى أن الحفاظ على هدوئه كان العامل الوحيد الذي ساعده في النجاة من كارثة.