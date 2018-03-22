“يوتيوب” تفرض قيوداً على فيديوهات “المحتوى العنيف”

أعلنت يوتيوب عن تعديلات على سياساتها فيما يخص المحتوى الذي يعرض الاسلحة النارية حيث سيقوم الموقع بحظر بالتعامل مع الفيديوهات المحظورة التي تتجاوز القيود الجديدة .

تشمل المحظورات الجديدة أي فيديوهات تروج لتصنيع أو بيع الاسلحة النارية او حتى بعض الاكسسوارات كذلك الروابط التي توصلك لأي متجر يبيع الاسلحة والرصاص .

كما يشمل المنع الفيديوهات التي تشرح طريقة استخدام السلاح وتحويله الى الوضع التلقائي او طريقة تركيب الذخيرة والملحقات مثل كاتم الصوت وحتى طريقة تجميع السلاح وغيرها .

يوتيوب نوهت انه ومنذ اليوم يمكنك الابلاغ عن أي محتوى ينتهك هذه السياسات وستقوم بحظره مباشرة .