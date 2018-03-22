“يوتيوب” تفرض قيوداً على فيديوهات “المحتوى العنيف”

بواسطة / بتاريخ 2018-03-22 في 6:52 م /
sabq2-600x55313

أعلنت يوتيوب عن تعديلات على سياساتها فيما يخص المحتوى الذي يعرض الاسلحة النارية حيث سيقوم الموقع بحظر بالتعامل مع الفيديوهات المحظورة التي تتجاوز القيود الجديدة .

تشمل المحظورات الجديدة أي فيديوهات تروج لتصنيع أو بيع الاسلحة النارية او حتى بعض الاكسسوارات كذلك الروابط التي توصلك لأي متجر يبيع الاسلحة والرصاص .

كما يشمل المنع الفيديوهات التي تشرح طريقة استخدام السلاح وتحويله الى الوضع التلقائي او طريقة تركيب الذخيرة والملحقات مثل كاتم الصوت وحتى طريقة تجميع السلاح وغيرها .

يوتيوب نوهت انه ومنذ اليوم يمكنك الابلاغ عن أي محتوى ينتهك هذه السياسات وستقوم بحظره مباشرة .

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: