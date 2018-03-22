السويد | مجهولون يعتدون على مسجد ستوكهولم

قام مجهولون باعتداء عنصري على مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، من خلال رسم صليب معكوف على باب المسجد.

وأفاد بيان صادر عن إدارة مسجد ستوكهولم اليوم الخميس، أن المسجد تعرض مرة أخرى لاعتداء عنصري، من خلال قيام مجهولين برسم صليب معكوف على بابه.

وأدانت إدارة المسجد الاعتداء بشدة، مؤكدة أن المسجد يتعرض لمثل هكذا اعتداءات منذ سنوات.

وأشار البيان إلى أن رواد المسجد وإدارته قلقون للغاية إزاء وقوع مثل هكذا اعتداءات، في حين لم تفعل الحكومة أي شيء حيال ظاهرة العنصرية والإسلاموفوبيا في البلاد.

ووفقا لقناة “إس في تي” الحكومية السويدية، فإن مسجد ستوكهولم تعرض لـ 22 اعتداء خلال 2017، و23 اعتداء منذ بداية 2018.