شاهد بالصور | سيول .. المدينة التي تشبه الأفلام

هل شاهدت من قبل “بلاد رانر”، ذلك الفيلم الخيال العلمي ذو التصوير القاتم والضبابي الذي أعطى سحر خاص وعكس مدى الخيال الذي يحويه، إذا زرت سيول، عاصمة كوريا الجنوبية فستجدها بنفس الأجواء.

يرصد المصور البريطاني، سيف روي، في سلسلة من الصور المذهلة الحياة في مدينة سيول والتي تشبه إلى حد مذهل سلسلة أفلام “بلاد رانر”.

سيول هي عاصمة كوريا الجنوبية وهي مدينة عملاقة تضم مجموعة هائلة من ناطحات السحاب وكذلك خطوط المترو عالية التقدم، إضافة إلى كونها معروفة بمكتباتها وفرقها الموسيقية المحبة للبوب، وكذلك المعابد البوذية والأسواق الشعبية.

وتضم المدينة الكثير من المعالم الشهيرة مثل صالة بلادزا دونجدايمون، وكذلك معبد جوجيسا.

يوضح المصور، بحسب ما نقل موقع “بورد باندا”، أنه بمجرد أن تضع قدمك في مدينة سيول وستكتشف عالم مذهل غير العالم الذي كنت تعيش فيه، فمن أزقة ضيقة ووفرة في الكابلات المعلقة في أعلى الشوارع وتوهج لمبات النيون.