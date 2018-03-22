تحديث كروم القادم سيأتي بخاصية حجب الفيديوهات التي تعمل تلقائياً

قامت جوجل بالعمل مؤخرًا على منع مقاطع الفيديو التي تعمل بشكل تلقائي والتي تبدو مزعجة للبعض نظرًا لأنها تعمل بصوت عالي دون رغبة المستخدم وقالت جوجل أنها قامت بإضافة ميزة تجاهل مواقع الويب المزعجة في نسخة Chrome 64 التي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي

وكان من المقرر أن تأتي بها تلك الخاصية، لكن تم تاجيلها للتحديث القادم Chrome 66 والمقرر إطلاقه في الشهر المقبل حيث ستقوم جوجل بإضافة هذه الخاصية وهي منع مقاطع الفيديو التلقائية المزعجة من الظهور نهائيًا على متصفح Chrome، كما أنها ستعمل بشكل تجريبي على النسخ التجريبية من المتصفح حاليًا.