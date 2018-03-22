وزير الدفاع الأمريكي لولي العهد السعودي: المملكة جزء من الحل في اليمن

شدّد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، على ضرورة إيجاد حل سياسي عاجل لأزمة اليمن، معتبراً أن السعودية جزء من الحل.

جاء ذلك أثناء استقبال ماتيس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس، في مبنى وزارة الدفاع “البنتاغون”.

وأضاف الوزير الأمريكي أنه “سيتم إنهاء الحرب في اليمن بشروط إيجابية للشعب اليمني ولأمن المنطقة أيضا”، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وأوضح “ينبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن”.

كما أعرب عن أمله في نجاح جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

ولفت “علينا أيضا إحياء الجهود بشكل عاجل للبحث عن حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن، ونحن ندعمكم في هذا الصدد”.

واختتم حديثه قائلاً “نسعى إلى إنهاء الحرب، هذا هو الهدف النهائي، وسوف ننهيها بشروط إيجابية لشعب اليمن وأيضًا مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة”.

ولم يكشف الوزير الأمريكي، عن طبيعية الخطوات التي تعتزم إدارة بلاده اتخاذها في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية.