الرئيس الفرنسي: القمة الأوروبية ستبحث عملية تركيا العسكرية في سوريا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن قادة الاتحاد الأوروبي سيبحثون في قمتهم اليوم عملية تركيا العسكرية في عفرين السورية اضافة الى قرار الولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية على الواردات من اوروبا.

وقال ماكرون في تصريح صحفي قبل قمة الاتحاد الاوروبي “يجب ان نأخذ في الاعتبار المعايير الامنية لتركيا لكننا لا نستطيع أبدا دعم التدخل في دولة ذات سيادة مثل سوريا حتى لو كانت في حرب”.

واكد عدم القبول باي خرق لقرار الأمم المتحدة الذي قبلته روسيا مشددا على اهمية العمل الجاد من اجل العودة إلى الحياة الطبيعية هناك.

وأشاد بالوحدة الأوروبية ضد القيود التجارية الأمريكية وحث على الحفاظ على قواعد التجارة الدولية.

ومن المنتظر ان تعلن الولايات المتحدة رسميا فرض رسوم جمركية على وارداتها من الحديد والالومنيوم الامر الذي لاتقبل به اوروبا.