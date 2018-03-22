الإمارات تعرب عن قلقها لتدهور الأوضاع الإنسانية باليمن جراء تواصل إنتهاكات المليشيات الحوثية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها العميق إزاء التدهور الخطير للحالة الإنسانية في اليمن جراء استمرار انتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة بحق المدنيين وعرقلة جهود التحالف العربي في إيصال المساعدات الإنسانية لليمن.

جاء ذلك في كلمة الإمارات التي ألقاها سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في إطار البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات ونوه في مستهلها إلى انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية وتقدم بالشكر لنائبة المفوض السامي على العرض الشامل الذي تناول حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول من بينها الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأكد سعادته أن دولة الإمارات تولي اهتماما خاصا للوضع الإنساني الصعب في اليمن مشيرا في هذا الصدد إلى أنها ساهمت منذ بداية الأزمة بما يزيد عن 2.73 مليار دولار أمريكي لرفع المعاناة عن المواطنين تم تخصيصها للمشاريع المستدامة والتي تشمل الصحة والتعليم والأمن والمرافق العامة والبنية التحتية والإعمار .

وتطرق إلى أن الدولة أعادت بناء 1400 مدرسة و650 مركزا صحيا تم تدميرها من قبل المليشيات الحوثية بالإضافة إلى تعهد الإمارات بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018.. وستقدم مبلغا إضافيا قدره 70 مليون دولار أمريكي لدعم إعادة تأهيل الموانئ والمطارات.. كما أنشأت دولة الامارات مكتبا لتنسيق المساعدات الإنسانية في اليمن ليكون رافدا لمجهود المنظمات الدولية العاملة في الميدان للاستجابة بشكل عاجل لاحتياجات المتضررين.

وشدد الزعابي في ختام الكلمة على أهمية الحل السياسي في اليمن استنادا إلى الشرعية الدستورية وضرورة الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216.. وجدد دعم دولة الامارات لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن في سعيه لإيجاد تسوية شاملة للأزمة في هذا البلد الشقيق.