خليجية ذهبت لرؤية طفلها بمنزل زوجة طليقها فوجدت نفسها بالمحكمة

وقفت سيدة خليجية قاربت على العقد الرابع من عمرها أمام محكمة استئناف الظفرة، برئاسة المستشار حسن إسماعيلي تدافع عن نفسها في الاتهام الموجه إليها من النيابة العامة، بدخولها مسكن الغير من دون إذن، والذي قضت فيه محكمة أول درجة بتغريمها 2000 درهم، وتعويض مدني قدره 21 ألف درهم.

وأنكرت السيدة الاتهام، وذكرت أمام المحكمة أن طليقها حرمها من طفلها، وادعى أنه يقيم مع بقية إخوانه من زوجته الأخرى، وأنها عندما استعطفته لتري طفلها الذي حرمت منه، اتصل بها ليخبرها أن عليها أن تذهب لرؤيته في منزل زوجته الثانية.

وأضافت أنها بالتواصل مع الزوجة الثانية مرات عدة للتأكد من وجود طفلها بالمنزل مع إخوانه حسبما أخبرها الزوج، لم يرد عليها أحد، ولم يكن أمامها سوى الذهاب إلى منزل الزوجة الثانية، وعند وصولها إلى مكان البيت دخلت من البوابة الخارجية للمنزل، وسألت أحد الموجودين بالداخل إن كان نجلها موجوداً من عدمه، فأخبرها الأخير بأنه غير موجود، لتغادر المكان على الفور، على أمل التواصل مع الزوج للاستفسار عن الأمر، لكنها فوجئت بعد ذلك بأنها متهمة باقتحام منزل زوجة طليقها. وطالبت السيدة ببراءتها ما أسند إليها كونها لم تدخل المنزل، وغادرته فور علمها بعدم وجود نجلها داخله، فيما قررت المحكمة إصدار حكمها بالقضية بجلسة 28 مارس الجاري.