تعرّف إلى بعض أجمل المدن المسورة من العصور الوسطى

دوبروفنيك، كروتيا: بنيت غالبية الجدران المحيطة بوسط مدينة دوبروفنيك القديمة خلال القرنين 14 و15، ولكن رُمم بعضها وأعيد بناءها وتعزيزها في القرن الـ17.

لا شك، بأن لا شيء يضاهي جمال وهيبة وفخامة مشهد الاقتراب من مدينة مسورة جدرانها من العصور الوسطى.. إذ غالباً، ما تتماشى هذه المشاهد مع تاريخ عريق وقديم، يحمل قصصاً أسطورية يعشقها محبي السفر وهواة الاستكشاف.

ولا تزال تحتفظ العديد من المدن اليوم بجدرانها التي بنيت خلال العصور الوسطى من أجل حماية المدن وتحصينها من الهجمات المفاجئة والحروب المدمرة.

ورغم أن أجزاء كثيرة من هذه الجدران دُمرت أو أعيد ترميمها، وبنائها، إلا أنها ما زالت تحتفظ بشعور قديم، قد لا يشعر به المسافرون سوى في المدن المسيّجة التي شهدت الحلو والمر عبر السنوات.

يعود تاريخ مدينة شيان القديمة إلى قبل حوالي 3000 عام. ويمتد سور المدينة على مسافة 14 كيلومتراً. بنيت بلدة كاركاسون المحصنة على قمة تل في جنوب فرنسا في العصر الجالو روماني، ومن ثم تطورت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. تقع مدينة بينغياو الصينية في مقاطعة شانشي. وكانت قد بنيت المدينة في القرن الرابع عشر، حين كانت تعتبر المركز المالي الرئيسي في الصين حيث وجدت فيها نصف مصارف البلاد. وتحوي يورك التي تمتد على مسافة 3.4 كيلومترات، على أطول جدار من العصور الوسطى في إنجلترا. وتلتف الجدران حول المدينة الأثرية لتوفر تجربة تنزه تمتد لحوالي ساعتين وتطلع السياح على الآثار المجاورة. تأسست كيبيك في العام 1608، وتعتبر واحدة من بين أقدم المدن في أمريكا الشمالية. كما أُدرجت أسوار المدينة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في العام 1985. يجب على الزوار الذين يرغبون في عيش تجربة من العصور الوسطى زيارة أوبيدوس في شهر يوليو/تموز من أجل حضور مهرجان “ميركادو ميديفال” الذي يمتد على فترة أسبوعين وتستضيف القلعة خلاله سوق مستوحاة من القرون الوسطى ومزودة بالأعلام، والمأكولات اللذيذة. خلال عهد السعديين في القرن الـ16، كانت تارودانت لفترة وجيزة عاصمة المغرب. وبسبب شكلها الذي يشبه عاصمة المغرب المعاصرة، تُعرف المدينة أيضاً باسم “جدة مراكش.”