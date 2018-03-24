معاناة يوفنتوس تزداد بإصابة خضيرة قبل موقعة ريال مدريد

وكان المنتخبان اللذان يستعدان لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل قد التقيا الليلة في دولسلدورف قد تعادلا إيجابيًا بنتيجة هدف في كل شبكة، حيث تقدم رودريجو مورينو بالهدف الأول لفائدة الماتادور في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك نجم بايرن ميونخ الألماني، توماس مولر التعادل لمصلحة المانشافت في الدقيقة الخامسة والثلاثين.وتعرض خضيرة للإصابة خلال التحام مع تياجو ألكانتارا نجم البايرن في الدقيقة 52، ويبقى من غير المعروف ما إذا كان سيكون قادرًا على المشاركة في المباراة الودية الثانية ضد السليساو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.

وفي حالة غيابه عن مواجهة رفاق نيمار، فإنه ستحوم شكوك حول مشاركته في موقعة ريال مدريد الإسباني الأسبوع المقبل لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبذلك، ترداد معاناة البيانكونيري الذي يعاني من إصابة مدافعه المخضرم جورجيو كيليني، بالإضافة إلى غياب الثنائي بيانيتش وبن عطية عن مواجهة عملاق العاصمة الإسبانية بسبب الإيقاف.