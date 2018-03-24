الداخلية الفرنسية: وفاة شرطي حل محل رهينة خلال هجوم الجمعة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، اليوم السبت 24 مارس، أن الشرطي الفرنسي، الذي بدل نفسه مع رهينة في أزمة رهائن السوبرماركت، توفي متأثرا بجراحه.
وقال الوزير في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر: “توفي الليفتانت كولونيل آرنو بليترام، نحيي شجاعته وتضحياته”.
وتابع “لقد توفي بيلترام من أجل بلاده، لن تنسى أبدا فرنسا بطولته”.
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن في وقت سابق أن منفذ الهجوم الذي قام بقتل ثلاثة أشخاص واحتجاز عدد من الرهائن في متجر في منطقة تريب جنوبي فرنسا تم قتله، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز” حينها.