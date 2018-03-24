الداخلية الفرنسية: وفاة شرطي حل محل رهينة خلال هجوم الجمعة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، اليوم السبت 24 مارس، أن الشرطي الفرنسي، الذي بدل نفسه مع رهينة في أزمة رهائن السوبرماركت، توفي متأثرا بجراحه.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن في وقت سابق أن منفذ الهجوم الذي قام بقتل ثلاثة أشخاص واحتجاز عدد من الرهائن في متجر في منطقة تريب جنوبي فرنسا تم قتله، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز” حينها.

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