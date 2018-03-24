بلدية أبوظبي تنجز مشروع تحسين التقاطع (أ69) على شارع شخبوط بن سلطان

أنجزت دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي – مشروع تطوير وتحسين التقاطع (أ69) الواقع على شارع شخبوط بن سلطان للجهة المقابلة ما بين أبراج البحر وكليات التقنية العليا للبنين، وذلك ضمن إطار سعي البلدية نحو الارتقاء المستمر بشبكة الطرق ورفع كفاءتها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية أبوظبي الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية الحديثة.

وأشارت البلدية أن هذا المشروع يتلاءم مع حجم نمو العاصمة أبوظبي وتوفير خدمات الطرق الحضارية المتقدمة، وتحقيق أعلى نسب الانسيابية والسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق.

وأكدت البلدية أنها قامت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين، وذلك لمنع الازدحام المروري وتحقيق سهولة انسياب الحركة المرورية لتقليل أي تأثير على حركة الطرق والتدفق المرن للسيارات وخصوصا خلال مرحلة تنفيذ المشروع .

وذكرت بلدية مدينة أبوظبي أن تنفيذ مثل هذه التحسينات يساهم في تعزيز حركة التنمية الشاملة والتطور المستمر والمتدفق للبنية التحتية في المدينة، ويجسد التزامها بتوفير شبكة طرق حديثة ورفع كفاءتها وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بما تتوافق مع المعايير العالمية للسلامة المرورية.

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي كانت قد أطلقت مشروع تحسين التقاطع في العام2017، وبتكلفة تقديرية بلغت حوالي 3 ملايين درهم، حيث استهدفت أعمال التطوير إيجاد مخارج إضافية لأبراج البحر بالقرب من (مجلس ابوظبي للاستثمار) في اتجاه دبي من شارع الشيخ شخبوط بن سلطان ، وتحسين التدفق المروري الآمن وفقاً لأفضل المعايير العالمية.