الموارد البشرية والتوطين: ألف و6 مواطنين يستعدون للعمل في قطاع مراكز الخدمة

يستعد الف و6 مواطنين ومواطنات للعمل لدى قطاع مراكز الخدمة بعد مشاركتهم في ثلاثة ايام مفتوحة للتوظيف نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخرا في دبي والشارقة وذلك في اطار تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي في اربعة قطاعات اقتصادية مستهدفة من بينها قطاع مراكز الخدمة.

وقال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ان الايام الثلاثة للتوظيف شهدت اقبالا كبيرا من الباحثين عن العمل الذين بلغ عددهم الف و520 مواطنا ومواطنة من الحاصلين على شهادات دراسية وجامعية في تخصصات مختلفة.

واضاف ” ان مسؤولي مراكز الخدمة التي شاركت في ايام التوظيف وعددها 58 مركزا اجروا الف و866 مقابلة وظيفية للباحثين عن العمل للوقوف على قدراتهم ومدى توافقها مع متطلبات مئات الوظائف التي عرضتها هذه المراكز حيث خضع عددا منهم لاكثر من مقابلة وظيفية”.

واوضح السويدي” ان المقابلات الوظيفية اثمرت عن توقيع 404 مواطنين ومواطنات عقود العمل بشكل فوري بينما ترشح 602 باحثا عن العمل لشغل الوظائف المتوافرة لدى مختلف مراكز الخدمة التي شاركت في ايام التوظيف والتي سيتم التنسيق معها لمتابعة اجراءات تعيين المواطنين لمشار اليهم والبالغ مجموعهم الف و6 مواطنين ومواطنات.

وشملت مراكز الخدمة التي شاركت في ايام التوظيف الثلاثة عددا من المراكز التي يديرها القطاع الخاص بكوادر وطنية وتحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنها مراكز “تسهيل” و”توصيل” و”تدبير” المقرر ان تباشر قريبا في تقديم جميع الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة.

كما شملت المراكز “توافق” التي ستقدم قريبا خدمات علاقات العمل و”توجيه” التي ستقدم قريبا ايضا خدمات التوعية والتوجيه للعمال وأصحاب العمل و”تقييم” المعنية بتقديم خدمات معلوماتية وتقيمية عن المنشآت اضافة الى الى مراكز “امر” التي الخدمة “آمر” التي تشرف عليها الادار العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

واشار وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية الى ان 514 مواطنا ومواطنة من مجموع الباحثين عن العمل الذي حضروا ايام التوظيف الثلاثة لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية حيث يجري التنسيق حاليا مع مراكز الخدمة المعنية لمعرفة الاسباب التي تقف وراء رفض توظيفهم تمهيدا لاشراكهم في البرامج التدريبية التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يعزز من فرص توظيفهم مستقبلا.

واشاد بالتعاون الكبير الذي يبديه قطاع مراكز الخدمة الذي يعد شريكا استراتيجيا للوزارة في تحدي تسريع التوطين النوعي.

ودعا السويدي الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات الى المشاركة في ايام التوظيف المفتوحة التي ستواصل الوزارة تنظيمها مع شركائها في القطاعات الاقتصادية المستهدفة والتي تشمل ايضا قطاعات الطيران والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير العقاري والتشييد والبناء.

ومن المقرر ان تنظم الوزارة مع شركائها في القطاعات الاقتصادية الاربعة المستهدفة يومين مفتوحين للتوظيف في 26 و 27 من شهر مارس الجاري في قاعة الشيخ خليفة للافراح في امارة رأس الخيمة حيث سيتم عرض العديد من الشواغر الوظيفية في تلك القطاعات.

من جهة أخرى ، أعرب عدد من المواطنين والمواطنات الذين حصلوا على الفرص الوظيفية في قطاع مراكز الخدمة عن سعادتهم بهذه الوظائف مؤكدين حرصهم على اداء مهامهم الوظيفية بالشكل المطلوب.

وقال عبد الرحمن الحمادي من كلة التقنية العليا في الشارقة انه شارك في يوم التوظيف المفتوح الذي نظم في الشارقة حيث وقع عقد العمل مع احد مراكز “توجيه”وذلك بعد ان اجتاز اول مقابلة وظيفية اجراها له المسؤولون في المركز.

وأكد علي المرزوقي الحاصل على شهادة الثانوية العامة انه وقع عقدا فوريا للعمل لدى” توصيل” فيما اعربت ثريا موسى عن سعادتها باجتياز المقابلة الوظيفية التي تم بموجبها توقيع عقد العمل.

واشاد احمد الفلاسي الحاصل على شهادة القانون بسهولة الاجراءات المتبعة في يوم التوظيف المفتوح في دبي الذي شارك فيه وقع خلاله على عقد للعمل لدى احد مراكز “توافق”.

يشار الى ان الباحثين عن العمل الذين يحضرون ايام التوظيف المفتوحة يمرون في اربع مراحل تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم الى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الارشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل باهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة تليها مرحلة التدريب على مهارات اجراء المقابلة الوظيفية ومن ثم مرحلة المقابلات الوظيفية.