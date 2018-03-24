بن هزام يقف على تحضيرات المباراة النهائية للكأس الغالية

بحث سعادة محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة التحضيرات الخاصة بالإعداد للمباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مقر الاتحاد بأبوظبي بحضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وأحمد بهادر الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية، وممثلي إدارات وأقسام الاتحاد.

وشدد بن هزام، خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون التنظيم الخاص بالنهائي الأهم في كرة الإمارات بالشكل الذي يتناسب واهمية الحدث والاسم الغالي على قلوب كل الإماراتيين الذي يحمله هذا الكأس، وأن تكون التحضيرات لهذه المباراة بأعلى المعايير المتبعة في تنظيم مثل هذا المواجهات الكروية المهمة.

وقال الأمين العام، تحرص الأمانة العامة في اتحاد الكرة وبتوجيهات ومتابعة من سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، على أن يكون التنظيم المرتبط بمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالصورة والمضمون الذي يتناسب واهمية هذه البطولة الغالية على قلوب الجميع، لذلك فإننا في الأمانة العامة للاتحاد وبالتعاون والتننسيق مع شركائنا ورعاة الكأس الغالية على ضمان أفضل تنظيم لكل مباريات المسابقة بشكل عام، والمباراة النهائية بشكل خاص والتي تعتبر الحدث الأهم والأبرز في كرة الإمارات، ومسك الختام للموسم الرياضي في الكرة الإماراتية.

وأضاف بن هزام، أنه تم إستعراض خطط الإدارات المعنية في اتحاد الكرة والتحضيرات القائمة حاليا من قبل فريق العمل، وضرورة أن يتم التركيز وبشكل مضاعف على ما تبقى من مباريات خلال الأدوار القادمة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتمنى الأمين العام التوفيق للأندية المتأهلة إلى دور الثمانية من المسابقة الأغلى والتي ستلعب مبارياتها يوما 11 و 12 من أبريل القادم، حيث ستجمع المباراة الأولى الجزيرة والوحدة، وتلعب على ستاد نادي بني ياس في تمام الساعة 17:55، والمباراة الثانية بين الوصل ودبا، ويحتضنها ستاد نادي الإمارات وتلعب في تمام الساعة 20:55، وستلعبان يوم 11 أبريل 2018، فيما سيتضمن اليوم الثاني 12 أبريل مواجهتين تجمعان العين بالفجيرة، وتقام المباراة على أرضية ملعب شباب الأهلي دبي بالعوير في تمام الساعة 17:50، فيما ستلعب مباراة شباب الأهلي دبي مع الشارقة، على أرضية ستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في تمام الساعة 20:50.