الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 25/ 03 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 26 / 03 / 2018

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر ، ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية ، وقد يتشكل الضباب او الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 12 – 22 / 30 كم/ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية ، وقد يتشكل الضباب او الضباب الخفيف والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان .