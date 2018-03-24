رئيس كوريا الجنوبية يصل الى أبوظبي في زيارة رسمية للدولة
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-03-24 في 5:15 م /
وصل فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية الى أبوظبي اليوم في زيارة رسمية للدولة تستغرق ثلاثة أيام.
وكان في استقباله فخامته والوفد المرافق في مطار الرئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين.
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