زاكيروني : أحمد خليل أهم مكاسب مباراة سلوفاكيا

أكد المدير الفني لمنتخب الإمارات، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، أن أداء “الأبيض” في مباراة سلوفاكيا الماضية خاصة في الشوط الثاني كان رائعاً ومميزاً، وكان الأكثر خطورة وسيطرة على مجريات اللعب، مؤكداً أن التجربة كانت مفيدة جداً خاصة وأنها حققت أهدافها بتجربة أكثر من لاعب.

وقال اليوم السبت إن “عودة المهاجم أحمد خليل للتهديف أهم المكاسب ومشاركته في تسعين دقيقة أمر جيد للغاية خاصة وأنه لا يشارك بشكل متواصل مع ناديه خلال الفترة الماضية”، مشيداً كذلك بالعناصر الشابة التي قدمت الدور المطلوب منها على أكمل.

ويخص تفاوت المستوى بين الشوطين قال زكيروني: الأمر طبيعي جداً وفي الشوط الأول كانت الأمور صعبة على البعض خاصة وأنهم لم يلعبوا مع بعضهم منذ فترة وكذلك الطقس أثر على الأداء ولكن في الشوط الثاني الأداء كان أفضل بسبب دخول اللاعبين في أجواء المباراة.

وأكد زاكيروني أن “سلوفاكيا منتخب قوي للغاية ويضم بين مجموعة من العناصر المتميزة التي تلعب في أندية أوروبية كبيرة ويلعبون مع بعضهم البعض منذ فترة طويلة، إلا أن التجربة عادت بالنفع من خلال تحقيق الهدف الذي تحدثنا عنه مراراً وتكراراً بتجربة الوجوه الجديدة على المنتخب إضافة إلى تجربة اللاعبين العائدين بعد طول غياب”.

وشدد على أن “المشاركة في البطولة تحقق الأهداف المرجوة منها ومن المؤكد أن مباراة الغابون سوف تشهد أيضاً تجربة العناصر الجديدة إضافة إلى أنها سوف تكون تجربة قوية خاصة وأن الغابون يمتلك لاعبين يلعبون في أندية كبيرة ودوريات قوية”