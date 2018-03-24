النصر يرغب بضم نجم الأهلي المصري

دخل ناديا الفيحاء السعودي والنصر الإماراتي في مفاوضات قوية لضم صانع ألعاب الأهلي المصري أحمد الشيخ، المعار حالياً للاتفاق السعودي، بداية من الموسم المقبل، وبالتحديد فور انتهاء إعارته للاتفاق.

وتلقى الشيخ مفاوضات شفهية من السعودية والإمارات، بخلاف وجود رغبة من الاتفاق فى ضم صانع الألعاب الدولي بشكل نهائي، عقب ظهوره بمستوى طيب خلال فترة الإعارة، برفقة زميله حسين السيد المعار من الأهلي أيضاً، بحسب اليوم السابع.

ويرتبط أحمد الشيخ بعقد إعارة مع الاتفاق حتى نهاية الموسم، بينما يصل تعاقد حسين السيد لمدة موسم ونصف بدأت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.