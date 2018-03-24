دراسة: تجنُّب هاتين العادتين قد يقيك من السرطان

ينتشر في كل مكان من العالم، ولا يستثني أحدا من خطره، مرض السرطان الذي خصصت له الدول العظمى ميزانيات بالمليارات حتى تتمكن من القضاء عليه، لكن يبدو أن المثل القائل “الوقاية خير من العلاج” أحد الحلول الفعالة حتى مع هذا المرض الفتاك.

تغيير نمط الحياة

أجرت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة دراسة تؤكد أنه يمكن تجنب 2500 حالة داخل المملكة من الإصابة بمرض السرطان أسبوعيا، من خلال تغيير نمط الحياة، والإقلاع عن بعض العادات السيئة، ولعل أبرزها عادتا التدخين، والسمنة التي تصيب كثيرين حول العالم.

وتظهر النتائج التي نشرت في المجلة البريطانية للسرطان أن أكثر من 135 ألف حالة سرطان يمكن الوقاية منها كل عام ـ حوالي أربع حالات من كل عشر حالات ـ بتغييرات بسيطة مثل التوقف عن التدخين والوزن الصحي وتناول الطعام الصحي وتقليص شرب الكحول.

دراسة استقصائية علمية

وحول طرق إجراء الدراسة العلمية أوضحت الدكتورة كاترينا براون، التي قادت الفريق الذي أجرى الدراسة في مركز أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة أنه تم أخذ بيانات من الدراسات الاستقصائية الوطنية التي تبين مدى شيوع كل عامل من عوامل الإصابة بمرض السرطان بين السكان، وتم الوصول لأن السمنة والتدخين هما العاملان الأوليان للإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وخلصت الدراسة إلى أن تغيير السلوك الحياتي يقلل من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة والتي يسببها التدخين والسمنة المفرطة، وزادت نسبة الإصابة بالسرطان في المملكة منذ عام 2011 وكانا هذان العاملان هما الأكثر شيوعا.

أرقام مفزعة

ارتفع معدل الإصابة بمرض السرطان في المملكة المتحدة في الأعوام الماضية، وأثبتت الدراسة أن الإقلاع عن التدخين يقي 54300 حالة سنويا من الإصابة بالمرض، والمعدل بدأ ينخفض تدريجيا، لكنه لا يزال الأعلى ضمن الأسباب التي تؤدي للإصابة بالسرطان، وجاءت السمنة في المرتبة الثانية.

وفيما يتعلق بالسمنة فهنالك 13 نوع من السرطان تسببه أمراض السمنة المفرطة، ويصاب نحو 22800 شخص سنويا في المملكة المتحدة، والمثير للقلق أن 15% فقط من الناس يعلمون أن السمنة هي السبب في ذلك، والباقي لا يدركون خطورتها.​