فيسبوك ماسنجر يحصل على امتيازات إشراف جديدة لمسؤولي المجموعات

تشرع فيسبوك حاليًا بطرح تحديث جديد لخدمتها ماسنجر على جميع أنظمة التشغيل، والذي فيه تم توفير امتيازات إشراف جديدة لمسؤولي المجموعات في ماسنجر، فضلًا عن ميزة تكوين رابط للمجموعة مشاركته مع أي شخص.

ومن خلال عناصر التحكم الجديدة للمشرف، ستُمكّن المسؤول الآن من الموافقة على الأعضاء الجدد قبل الانضمام الى الدردشة الجماعية، والذي يمكن أن يكون مفيد جدًا في المجموعات الكبيرة، علاوةً على ذلك سيكون لدى المشرف المقدرة على إزالة الأعضاء وحتى ترقية أي عضو كمسؤول في الدردشة الجماعية.

ونظرًا لأن عناصر تحكم المشرف تعمل في الخلفية، فلن يعيق ذلك على الرسائل الجماعية، وسيكون له أيضًا خيار تحديد ما إذا كان يرغب في موافقة المشرف الجديد للموافقة على الأعضاء الجدد أم لا، مع الإشارة أن هذا التفضيل غير مفعّل افتراضيًا في ماسنجر.

أما فيما يخص الميزة الثانية فيمكن الآن لأي شخص في الدردشة انشاء رابط دعوة مخصص ومشاركته مع آخرين للانضمام الى المجموعة، على أن يتم إضافة الأشخاص الجدد او الذين ينقرون على الرابط تلقائيًا إلى المجموعة، ولكن في حالة تشغيل الموافقات التي تحدثنا عنها سابقًا في اعدادات ماسنجر، فلن يتم اضافة المستخدمين الا بعد موافقة المشرف على الطلب.

أخيرًا بهذا الصدد تقول فيسبوك أن امتيازات المشرف يتم طرحها من اليوم، على ان يتم إضافة المزيد في المستقبل القريب.