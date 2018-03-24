الرئيس الأفغاني يعلن تخصيص 200 مليون دولار لبناء 6 آلاف مدرسة في البلاد

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم السبت، تخصيص 200 مليون دولار لبناء 6 آلاف مدرسة في البلاد على مدار العامين المقبلين.

وفي كلمة ألقاها في العاصمة كابل بمناسبة العام الدراسي الجديد، تعهد “غني” بتحسين جودة التعليم، والتغلب على مشكلة نقص المباني التعليمية في أنحاء البلاد، بحسب موقع قناة “طلوع نيوز” المحلية.

وقال الرئيس إن “50 % من المدارس في أفغانستان تفتقر إلى المباني اللازمة للعملية التعليمية”.

كما أضاف أن هناك “3.5 ملايين طفل محرومون من التعليم، وألف مدرسة على الأقل مغلقة في جميع أنحاء البلاد”.

وفي الشأن ذاته، أكد غني أنه وجه المؤسسات الحكومية ذات الصلة “للتغلب على المشاكل التي تواجه التعليم والمدارس في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع أنه سيتم إعلان 18 ألف منصب شاغر في قطاع التعليم هذا العام، شرط أن “يتم تعيين كل معلم من خلال لجنة إصلاح إداري مستقلة”