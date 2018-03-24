روسيا تؤكد أنها تطور منظومة أسلحة ردع غير نووية

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف اليوم السبت ان بلاده تطور منظومات اسلحة ردع غير نووية .

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية للأنباء عن غيراسيموف قوله ان روسيا تعمل على مضاعفة قدرة منظومات الاسلحة العصرية الدقيقة بغرض الانتقال من اسلحة الردع النووية الى غير النووية .

وأضاف ان تطوير الاسلحة النووية الاستراتيجية يمر عبر تصنيع منظومات صاروخية استراتيجية قادرة على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخي الغربية .

ولفت غيراسيموف الى ان روسيا في مرحلة الانتهاء عمليا من تصنيع منظومات للاجسام الطائرة بدون طيار ليست قادرة فقط على القيام بمهام التجسس بل القيام بهجمات متعددة الأهداف.

وأوضح ان روسيا باتت تملك منظومة حاملات صواريخ مجنحة بعيدة المدى جوية وبحرية قادرة على ردع اي خصم محتمل من جميع الجهات .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن في الاول من مارس الجاري ان روسيا باتت تملك منظومات صاروخية جوية وبحرية تجعل من نظام الدفاع الصاروخي الامريكي عديم الجدوى. (