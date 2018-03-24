الحكومة الفلسطينية ترفض شروط الكونغرس لاستمرار المساعدات الأمريكية

أعربت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، عن رفضها وإدانتها لشروط الكونغرس الأمريكي وقف مخصصات الشهداء والأسرى مقابل استمرار دفع المساعدات الأمريكية للمؤسسات الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، في بيان، إنه من الواجب على الكونغرس الأمريكي المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، والاشتراط على السلطات الإسرائيلية بوقف المساعدات عنها إذا استمرت في احتلالها واستيطانها.

وأكد يوسف المحمود أن تل أبيب هي التي سببت في إراقة دماء أبناء الشعب الفلسطيني وزجهم في سجونه.

وأوضح المتحدث أن القتلى والأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني والأمة والقضية الفلسطينية هم رموز مقدسة للحرية والنضال والكفاح والانحياز إلى الكرامة الإنسانية ورفض الخنوع والذل.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي صادق اليوم على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء.

وتم تحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قرارا يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، دون الإدلاء بحجم هذه المساعدات.