شاهد بالصور | منازل أكثر اللاعبين ثراءاً في العالم

أصبح لاعبون كرة القدم من أكثر الأشخاص دخلا في العالم لاسيما مع تصاعد المنافسة الرياضية وسع وخول رجال الإعلام وشركات كبرى للهيمنة على كردة القدم.

ولآن رواتبهم عالية للغاية، فإن هؤلاء اللاعبون ينفقون أموال ضخمة لشراء الأشياء الثمينة ومن بينها المنازل الفخمة للغاية.

ورصدت صحيفة “ديلي ميرور” في مجموعة صور جولة حول منازل وفيلات لاعبون كرة القدم الأثرياء حول العالم، موضحة أنه بالفعل فالذين يمتهنون لعبة رياضة كرة القدم لاسيما في الدوري الأنجليزي أو الإسباني فإنه يعيش في منازل خيالية.

وبينت الصحيفة أن كبار اللاعبين في الدوريات الأوروبي يمتلكون أماكن فخمة يعيشون بها، باستثناء زلاتان أبراهيموفيتش الذي يعيش في منزل رائع يؤجره، فمن كوتينهو إلى كريستيانو رونالدو وبيير أميريك أوباميانج، فإنهم يعيشون في منازل بملايين الجنيهات الاسترليني.

1- منزل ألكسيس سانشيز اللاعب في الدوري الإنجليزي، والذي يتكون من 5 غرف للنوم ويضم صالة سينما وصالة ألعاب رياضية، بقيمة 2 مليون جنيه استرليني، كما يضم منزله مطبخ عملاق وشرفة واسعة وغرفة للبيانو وجراج يتسع لـ 3 سيارات.

2 – فيليب كوتينهو اللاعب الذي انتقل مؤخرا من نادي ليفربول إلى برشلونة يعيش في هذا المنزل الذي يشبه اللوحة الفنية في مدينة برشلونة.

3 – المنزل الذي يعيش فيه زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونيتد، وهو منزل إيجار يدفع في مقابله 32 آلف جنيه استرليني إيجارا شهريا، ويقع المنزل على مساحة 10 آلاف قدم مربع ويضم 6 غرف نوم.

4 – يعيش كريستيانو رونالدو في أوريلي، وتضم فيلته الخاصة سرير ملكي عليه بطانية محفور عليها اسمه، وتضم الفيلا حمام سباحة فخم يحب اللاعب البرتغالي أن يقضي الكثير من الأوقات فيه.

5 – بيير أمريك أوباميانج يمتلك منزل بقيمة 16 مليون جنيه استرليني في شمال لندن ويعيش فيه مع شريكته وطفليهما. ويضم المنزل سينما خاصة وحمام سباحة وصالة ألعاب رياضية وحديقة باتساع 129 قدم.

6 – منزل نيمار الفخم بني على مساحة فدانين ونصف، ويضم المنزل غرفة للساونا وصالة للمساج وحمام سباء وجاكوزي. كما يضم منزله مهبط خاص للمروحيات.

7 – جاريث باري يمتلك منزل ضخم في تشسشير، ولكنه وضعه مؤخرا للبيع. يقع المنزل على مساحة 30 فدان ويضم 7 حمامات و5 غرف استقبال. ويضم المنزل 13 اسطبل للحيوانات وملعب تنس، كما يضم حمام سباحة ضخم. المنزل يضم أيضا صالة ألعاب رياضية ضخمة وغرفة ألعاب أخرى.

8 – منزل مسعود أوزيل المذهل الذي يبلغ سعره 10 مليون جنيه استرليني.