إسبانيا | برلمان “كتالونيا” يلغي جلسة تنصيب رئيس الإقليم بعد سجنه

أعلن رئيس برلمان إقليم (كتالونيا) الاسباني روجي تورنت اليوم السبت الغاء جلسة تنصيب المرشح لرئاسة الإقليم جوردي توروي بعد يوم من سجنه بتهمة التمرد.

وانتقد تورنت في خطاب ألقاه أمام مجلس البرلمان في مدينة (برشلونة) سياسية حكومة مدريد مشددا على ان (كتالونيا) “تعيش اليوم لحظة استثنائية وخطيرة” في ضوء “التدخل الخارجي” للحكومة المركزية التي حالت دون عقد جلسة التنصيب الثانية اليوم. وكانت الأحزاب الدستورية في (كتالونيا) طالبت تورنت بإلغاء جلسة التنصيب المقررة اليوم السبت غير انه استمر في رفضه حتى اللحظات القليلة التي سبقت موعد انطلاقها معلنا بعد ذلك انه لن تكون جلسة تنصيب بل جلسة رمزية لن يتخللها التصويت.

ويأتي ذلك بعدما اصدر قاضي المحكمة العليا بابلو يارينا حكما أمس الجمعة بسجن المرشح لرئاسة الإقليم توروي والرئيسة السابقة للبرلمان كارما فوركادي وثلاثة نواب انفصاليين آخرين بطلب من النيابة العامة بعدما استدعاهم في ضوء تحقيقات جديدة بشأن ضلوعهم بدور “حيوي” في العملية الانفصالية بالاقليم.

وشدد القاضي على وجود “مخاطر جدية بهروب المتهمين وتكرار الجرائم التي توجه إليهم” وهي التمرد والتحريض لاسيما بعد هروب الأمينة العامة لحزب (اليسار الجمهوري الكتالوني) النائبة الانفصالية مارتا روفيرا إلى خارج إسبانيا ورفضها المثول أمام القاضي يارينا أمس الجمعة.

من جانب آخر قرر القاضي تفعيل مذكرات توقيف دولية بحق النواب الانفصاليين الهاربين للخارج منذ شهر أكتوبر الماضي وعلى رأسهم الرئيس المقال كارليس بويجديمونت الموجود حاليا في فنلندا.

يذكر ان توروي كان فشل في الحصول على الدعم الكافي لتنصيبه رئيسا للاقليم في جلسة التنصيب الأولى يوم الخميس الماضي التي كان يحتاج فيها للأغلبية الساحقة غير انه كان سيخفق مجددا اليوم رغم احتياجه للأغلبية البسيطة فقط في ضوء التوقعات بتكرار النتيجة نفسها اي بتأييد 64 نائبا ورفض 65 اخرين وامتناع أربعة نواب عن التصويت.