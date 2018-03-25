اليوم.. معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2018

بواسطة / بتاريخ 2018-03-25 في 8:40 ص /
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يهدف المعرض الى فتح قنوات الاتصال بين خريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والجهات المشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد فرص وظيفية لهم وتأهيليهم ورعايتهم وكذلك إتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في مواصلة دراستهم وذلك إيمانا بأهمية هذا الأمر وضمن اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وتوفير أفضل الفرص لهم للارتقاء بهم في سلم الوظائف المخصصة لخدمة الوطن والانخراط في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

الموقع : مركز أبوظبي الوطني للمعارض، قاعة 2-4

 

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