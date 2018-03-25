اليوم.. معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2018
يهدف المعرض الى فتح قنوات الاتصال بين خريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والجهات المشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد فرص وظيفية لهم وتأهيليهم ورعايتهم وكذلك إتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في مواصلة دراستهم وذلك إيمانا بأهمية هذا الأمر وضمن اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وتوفير أفضل الفرص لهم للارتقاء بهم في سلم الوظائف المخصصة لخدمة الوطن والانخراط في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.
الموقع : مركز أبوظبي الوطني للمعارض، قاعة 2-4