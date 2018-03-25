بالفيديو.. بجعة تعطل حركة المرور بروسيا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لبجعة تعطل حركة المرور بمدينة كالينينجراد الروسية.

حيث يظهر الفيديو بجعة تقف فى نصف الطريق وتجبر السيارات على التوقف، مما دفع الشرطة والمواطنين لنزولهم من السيارات لإنقاذ هذه البجعة.

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