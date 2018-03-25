سناب شات تطلق ميزة Map Explore لاستكشاف المحتوى استنادًا للموقع

أعلنت سناب شات اليوم عن ميزتها الجديدة Map Explore والتي تُعد طريقة سهلة للمستخدمين في اكتشاف المحتوى على Snapchat استنادًا للموقع، بمعنى آخر هذه الميزة من شأنها تُنبّه المستخدمين حول ما يحدث على خريطة سناب وهي الميزة التي أطلقتها الشركة العام الماضي، حيث أن كلٍ من تحديثات السفر والموقع ستظهر تلقائيًا على خرائط سناب وذلك عندما يختار الأصدقاء مشاركة موقعهم.

كما وستعرض هذه الميزة الحديدة استكشاف التحديثات للأحداث النصية، بما في ذلك الأخبار العاجلة والأحداث الأخرى من جميع أنحاء العالم، لتكون Map Explore اداة رائعة فيما إذا كنت ترغب في مشاهدة ما يحدث في أي مكان آخر، أو حتى مشاهدة الاصدقاء الذي يقضون معًا وبغيابك.

مع إشارة الشركة أنه يتم إنشاء تحديثات خرائط التعيين من خلال الإجراءات التي يتخذها الاصدقاء في الحياة الحقيقة، وذلك من خلال فتح مشاركة الموقع، وهذا يعني أنه إذا كان صديقك يشارك موقعه على الخريطة ولكنه لم يفتح التطبيق خلال الثماني الساعات القادمة، سيختفي موقعه، وستظهر حالة واحدة فقط لكل مستخدم في أي وقت، كذلك يمكن عرض كل حالة لمدة تصل إلى 24 ساعة قادمة.

أخيرًا للوصول إلى هذه الميزة، قم بالقرص التصغير في شاشة الكاميرا فور تشغيل التطبيق، وستجد تحديثات جديدة في أسفل الشاشة، انت بدورك تقوم بالتمرير خلال التحديثات والمحتويات الأخرى في Snap Map، وإذا كنت تريد حذف حالتك أو تشغيل وضع الشبح “المخفي للموقع”، انقر على أيقونة الإعدادات اعلى يمين الخريطة.