حظر التلوث السمعي على شواطئ أبوظبي

استجابت دائرة السياحة والثقافة ـ أبوظبي إلى طلبات مرتادي شواطئ سياحية وفنادق في جزيرة السعديات بمنع استخدام آلات الضجيج، للحفاظ على الهدوء وضمان عدم التلوث السمعي.

وأوضحت الدائرة لـ «الرؤية» أنها التقت مديري ومسؤولي الفنادق في جزيرة السعديات، وجرى الاتفاق على لائحة من الأنشطة البحرية غير المسموح بها على شاطئ جزيرة السعديات من أبرزها استخدام آلات الضجيج، لحفظ الهدوء والاستجمام لروادها، مشيرة إلى أنها عرضت الأمر على هيئة البيئة في أبوظبي ووافقت عليه.

وأكدت أنه بعد تعميم لائحة الأنشطة البحرية على الفنادق المعنية عزز ذلك حماية الشاطئ والزوار من المخاطر والضجة والتلوث السمعي.

وتعمل الجهات المعنية في إمارة أبوظبي على تجهيز شواطئ الإمارة السياحية والعامة وفق الأهداف العامة لرؤية أبوظبي 2030 من أجل تمتع الجمهور بواجهة شواطئ مملوءة بالأنشطة واحتضان عدد من المطاعم والمحال، إضافة إلى تعزيز الدور الاجتماعي والترفيهي.

كما تحتضن جزيرة السعديات أنواعاً متنوعة ونادرة من الحيوانات البحرية والبرية والطيور التي تمكن مشاهدتها في أرجاء الجزيرة، منها الغزلان الرملية والدلافين.