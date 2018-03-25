بنوك تُغالي في رسوم بطاقات الائتمان وسط تراجع المزايا

تغالي بعض البنوك العاملة في الدولة في الرسوم السنوية المفروضة على بطاقات الائتمان، إذ أظهرت قراءة «الخليج» لشروط بطاقات الائتمان في الدولة أن بعض البنوك بادرت إلى رفع الرسوم السنوية على بطاقاتها منذ نهاية العام الماضي، ويشكو عملاء البنوك من ارتفاع الأسعار خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة في الدولة على خلفية رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مستويات الفائدة على الدولار. ومن المتوقع أن ترتفع الفائدة في العام الجاري بأكثر من نقطة مئوية إضافية.

تصل الرسوم على بطاقات الائتمان في الدولة إلى مستويات مرتفعة أعلاها 5000 درهم تفرضها مؤسسة مالية على إحدى بطاقاتها التي تقدم في المقابل مزايا تتركز حول السفر والطيران من أميال إضافية وحق الدخول إلى قاعة كبار الزوار في المطارات وخدمات استقبال وتوصيل مجانية، علاوة على خصومات على الطيران بنسبة تصل إلى 5%.

ويصل سعر الفائدة المطبق على هذه البطاقة إلى 3.33%، وهي من النسب الأعلى للفائدة على البطاقات في الدولة، كما تتطلب بين شروطها حداً أدنى للراتب 12 ألف درهم.

وقال خبراء إن ارتفاع الرسوم، علاوة على تراجع المزايا، مع قيام عدد من البنوك بخفض المزايا التي تقدمها للعملاء خاصة أميال السفر، أدت إلى تراجع جاذبية هذه البطاقات خصوصا مع وجود خيارات بديلة للدفع الإلكتروني مثل البطاقات التي تصدرها شركات التجزئة نفسها. وقال عملاء بنوك ل«الخليج» إن الحاجة إلى بطاقات الدفع الإلكتروني في نمو مستمر مع تنامي متطلبات الدفع الإلكتروني على العديد من الخدمات في الدولة وفي ظل نمو الطلب على الخدمات عبر الشبكة مثل حجوزات السفر والطيران والفنادق، علاوة على النمو في حجم التجارة الإلكترونية بصفة عامة، لكنهم لفتوا إلى ارتفاع رسوم بطاقات الائتمان، ما يجعل البعض يميل بصورة أكبر إلى استخدام بطاقات الدفع المسبق أو تطبيقات وبطاقات الدفع الإلكتروني من قبل شركات تجزئة في الدولة.

وقال عملاء بنوك إن بعض البنوك في الدولة بادرت إلى خفض المزايا التي تقدمها للعملاء مقابل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان، فعلى سبيل المثال كان أحد البنوك الإسلامية في الدولة يوفر للعملاء ميل سفر على كل درهم ينفقه باستخدام إحدى بطاقاته مع حد أقصى يصل إلى 16 ألف ميل في الشهر، أما اليوم فيمنح ميلاً مقابل كل دولار ينفقه العميل كما خفض الحد الأقصى، وخفض الأميال التي يتم الحصول عليها لدى الإنفاق على البقالة والسوبر ماركت أو عند استخدام البطاقة لسداد رسوم حكومية.

وتقدم العديد من البنوك في الدولة في الوقت نفسه بطاقات ائتمان مجانية مدى الحياة وبدون حاجة لتحويل الراتب بهدف استقطاب شريحة أوسع من العملاء، وتوفر هذه البنوك بعض المزايا على هذه البطاقات التي ربما لا تضاهي تلك التي تقدمها على البنوك مرتفعة الرسوم لكنها تنطوي على ما قد يغري العملاء بالحصول عليها مثل نقاط الولاء أو الاسترداد النقدي أو الخصومات على تذاكر السينما والمطاعم وما إلى ذلك من المزايا.

أما على مستوى معدلات الفائدة فأظهرت قراءة «الخليج» أن أعلى سعر فائدة على بطاقات الائتمان في الدولة يصل إلى 3.5% ويفرض على بطاقة يصدرها بنك أجنبي يعمل في الدولة مع تحويل الراتب، وبحد أدنى للراتب 5000 درهم، ولا تقدم البطاقة مزايا للعملاء. ويصل متوسط الفائدة على البطاقات في الدولة إلى 2.99%.

وتوقع خبراء القطاع المصرفي تراجع النمو في بطاقات الائتمان الجديدة في الدولة هذا العام،وفي المستقبل أيضاً، عن المستويات المعتادة من قبل وذلك مع تنامي الاعتماد على بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي جعلت الصورة أكثر وضوحا وشفافية على مستوى الوضع الائتماني الحقيقي للعملاء من الأفراد، فلم يعد بإمكان العميل الحصول على عدد كبير من البطاقات كما كان الحال في السابق.