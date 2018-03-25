زاكيروني: اللاعب الإماراتي موهوب للغاية

أكد ألبرتو زاكيروني أن كرة الإمارات جيدة، وتمتلك العديد من المواهب الرائعة، كما أن الدوري المحلي به منافسة شديدة على اللقب، الأمر الذي يعني أن هناك تنافسية شديدة بين اللاعبين.

وأشار إلى أن أكثر ما يميز اللاعب الإماراتي هو المهارة والقدرة على تنفيذ «التكتيك» خاصة لاعبي وسط الميدان، وأشار إلى أن أهم سلبيات الدوري المحلي هو اعتماد الأندية على المهاجم الأجنبي، الأمر الذي يضع مدرب المنتخب دائماً في حيرة، خاصة إذا كان يريد بناء جيل للمستقبل يسعى للاعتماد على عدد كبير في كل مركز.

وشدد على أن هذه مشكلة كبيرة للغاية ولا يوجد لها حل، وهي المشكلة نفسها التي تعاني منها معظم دول آسيا حتى الدول الكبيرة منها.

وأكد مدرب منتخبنا أنه لا يملك أية حلول، لاسيما وأنه لا يمتلك إمكانية فرض وصاية على الأندية، حيث إنها تمتلك الحرية في هذا الأمر ولديها مخططات وأهداف تسعى لتحقيقها بما يتناسب معها.

كما أكد زاكيروني أن وجود مدارس كروية كثيرة من خلال تعاقد الأندية مع مدربين كبار من مختلف الجنسيات ميزة مهمة للغاية، ربما تعوض بعض المشكلات الأخرى على رأسها مسألة الاحتكاك، حيث يسعى كل مدرب لنقل خبراته وتجاربه الخارجية إلى لاعبيه بشكل دائم.

وفيما يخص إمكانيات اللاعب الإماراتي نفسه، قال: بكل صدق وأمانة اللاعب الإماراتي موهوب للغاية، خاصة لاعب وسط الميدان وصانع اللعب، ويكاد يكون من أفضل لاعبي القارة، لكن ينقصه فقط خبرة الاحتكاك في الدوريات الكبرى من خلال خوض تجربة احترافية حقيقية في دوريات القارة العجوز.

وأكد أن هناك العديد من المواهب المميزة للغاية والقادرة على خوض تحدي الاحتراف الخارجي، كونها تمتلك المهارة التي تمكنها من النجاح وأيضاً المرونة في تنفيذ التكتيك، وقال: لكن فيما يخص الماديات هذا أمر لا أعرف عنه الكثير، خاصة إذا ما كان اللاعب بإمكانه التضحية أم لا.