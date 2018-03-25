أسطورة ليفربول ينصح محمد صلاح : لا تذهب إلى ريال مدريد !

وجه أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي بول أينس نصيحة إلى النجم المصري وهداف “الريدز” في الموسم الحالي محمد صلاح بعدم الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

وارتبط محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك بعد انفجاره في الموسم الحالي بعد انضمامه إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي مقابل 40 مليون في صيف عام 2017.

ويتألق الفرعون المصري بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر قائمة هدافي الفريق والدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة الحذاء الذهبي متفوقاً على لاعبين أمثال هاري كين وسيرجيو أجويرو وليونيل ميسي.

ونشر موقع “بادي بور” مقالاً لبول أينس، جاء فيها “سيكون محمد صلاح أحمقاً إذا فكر في ترك ليفربول في الوقت الحالي، ملعب الأنفيلد رود هو المكان الأفضل بالنسبة له، من الصعب رفض أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة، ورأينا فيليب كوتينيو ولويس سواريز”.

وتابع “يجب على محمد صلاح الصمود في وجه تلك الإغراءات، إذا بقي في ليفربول الموسم القادم سيكون النجوم الأول وسيتوج بالألقاب”.