بالصور.. “أطفال زانسكار” يعيشون على ارتفاع 13 آلف قدم عن سطح الأرض

على ارتفاع آلف قدم من سطح البحر، وفوق جبال الهيمالايا التي تلامس السحاب، يعيش أطفال وشباب يطلق عليهم اسم “أطفال زانسكار”، للتدرب على الطبيعة والطاقة الإيجابية فوق هذه الجبال.

ترصد المصورة جارك كوتوماني، في مجموعة من الصور تحت اسم “أطفال زانسكار” الحياة الصعبة لهؤلاء الأطفال والمراهقين الذين يعيشون فوق جبال الهيمالايا بدير لينجشيد في الهند، والذي يعد أكثر مكان معزولا في العالم، إذ يوجد على ارتفاع 13 آلف قدم من سطح البحر، ويعشش وسط مرتفاعات ذات منحدرات خطيرة في عمق جبال الهيماليا.

غير أنه على الرغم من المعيشة الصعبة فوق هذه الجبال، إلا أنها عبارة عن جنة خاصة إذ تكتسي بجمال مذهل من صحاري ممتدة وحقول متشكلة بعناية فوق الجبال يصلها الماء عبر شبكة متقاطعة من المياه فوق الجبال، كما يحصل المقيمون فيها على المياه الثلجية من الجليد المتراكم في الأعلى.

وعلى قمم الجبال تقام المنازل التقليدية للبوزيين، مما يجعل المنطقة أشبه بواحة حياة مختفية وسط صحاري الجبال القاحلة.