بلدية أبوظبي تدعو إلى اتباع الأساليب المثالية لتقنين مياه الري وترشيد استهلاكها

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع العاملين في مجالات الري إلى أهمية اتباع أفضل السبل وأحدث الوسائل والتقنيات المتطورة في عمليات ري المسطحات الخضراء والمزروعات والأشجار، وذلك ضمن إطار جهودها لتجسيد قيم ترشيد الطاقة والمصادر الطبيعية والثروة المائية، جاء هذا خلال ورش العمل الثلاث اللاتي عقدها قطاع البنية التحتية وأصول البلدية بالتعاون مع شركات عالمية في مجال الري استهدف من خلالها رفع مستوى الوعي لدى المقاولين والاستشاريين وتعزيز مسؤوليتهم تجاه استخدام مياه الري.

كما هدفت الورش إلى عرض الآليات والتقنيات الحديثة التي توصلت إليها شركات الري العالمية للحد من هدر المياه في عمليات ري المزروعات والمسطحات الخضراء، وهي تعد منظومة متكاملة لتقنين مياه الري بداية من دراسة نوع التربة، وحالة المناخ، وحالة موقع المشروع، ونوع النباتات المستخدمة في المشروع، إلى أنواع أنظمة شبكة الري المستخدمة.

شارك في الورش موظفو بلدية مدينة أبوظبي وممثلو مكاتب استشارية عالمية، ومقاولو التشغيل، والصيانة التابعون لبلدية مدينة أبوظبي.

وكشفت البلدية أنها بصدد تنفيذ نموذج تجريبي، وبناء منظومة متكاملة في منطقة محددة في جزيرة أبوظبي لتطبيق الأساليب والطرق الحديثة لتقنين مياه الري، وفي حال نجاحها سيتم تطبيقها في جميع المناطق والمشاريع الزراعية الواقعة ضمن اختصاصات بلدية مدينة أبوظبي.