نهائي كأس الخليج العربي على استاد راشد

قررت لجنة دوري المحترفين إقامة مباراة نهائي كأس الخليج العربي التي ستجمع فريقي الوحدة والوصل في الثامنة والنصف مساء الخميس الموافق 29 مارس الجاري على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي.

وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة اجتماعا تنسيقيا صباح اليوم الأحد الموافق 25 مارس الجاري بمقر النادي، حضره ممثلو نادي شباب الأهلي دبي، وممثلو لجنة دوري المحترفين من مختلف الإدارات. وقدمت لجنة دوري المحترفين في بداية الاجتماع الشكر لنادي شباب الأهلي على قبول استضافة المباراة النهائية مؤكدة على أن نجاح الحدث لن يكتمل بدون تضافر جهود جميع الأطراف. بعد ذلك تم استعراض أبرز المتطلبات الخاصة بالعملية التنظيمية لنهائي كأس الخليج العربي من حيث المرافق والأمور اللوجيستية.

وقام فريق العمل من اللجنة ونادي شباب الأهلي دبي بجولة تفقدية في مرافق الاستاد للوقوف على الترتيبات اللازمة لضمان إقامة حدث مميز .