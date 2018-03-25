“مالية الوطني” تواصل مناقشة مواد مشروع قانون قواعد وشهادات المنشأ

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد الموافق 25 مارس 2018م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، مؤكدة أهميته في تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وأحمد يوسف النعيمي.

وقال سعادة سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات وفقا للتعديلات السابقة على الجدول المقارن النهائي، لافتا بانه سيتم اعتماد التقرير النهائي في اجتماع اللجنة القادم بعد أن يتم رفعه إلى للمجلس لمناقشته في احدى جلساته القادمة.

وقد تضمن مشروع القانون سبعة أبواب مقسمة على (20) مادة، تناولت الأحكام المتعلقة بقواعد تحديد المنشأ والرقابة على صحة المنشأ والأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن وبالعقوبات الجزائية والإدارية، فضلا عن الأحكام المتعلقة باللائحة التنفيذية والجهة المخولة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بشهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية التي تصدرها الوزارة، ومنح صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أحكام الإلغاءات والنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.