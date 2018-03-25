“طرق دبي” تطلق خدمة دفع تعرفة مركبات الأجرة عبر الهواتف الذكية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن أنه تم اطلاق خدمة جديدة تتمثل بدفع تعرفة مركبات الأجرة في دبي عبر Samsung Pay و Apple Pay على الهواتف الذكية، بالتعاون مع شركة نتوورك انترناشيونال المزودة للخدمة، إلى جانب توفر وسيلتي الدفع نقداً وبطاقة الائتمان، وذلك في إطار مبادرة “المدينة الذكية” التي وجهت بها حكومة دبي الرشيدة.

وتفصيلاً، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: إن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على توفير وسائل تُيسر على مستخدمي مركبات الأجرة دفع التعرفة بما يسعدهم ويرفع مستوى رضاهم، موضحا، أن عدد المركبات التي تستخدم هذه التقنية “POS ” وصل إلى 8 آلاف مركبة، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمة ليستفيد منها أكبر عدد من مرتادي مركبات الأجرة.



وأضاف: إن هذه الخدمة التي تم توفيرها الهواتف الذكية عبر Samsung Pay ، و Apple Pay ، تصب في عدة أهداف، أولها أنها تستجيب لمبادرة حكومة دبي الرشيدة المتمثلة بـ “المدينة الذكية”، والغاية الاستراتيجية الأولى “دبي الذكية”، والغاية الثالثة “إسعاد الناس”، والسابعة “تميز هيئة الطرق والمواصلات”، فضلاً عن أن رضى المتعاملين والتسهيل عليهم يحتل مكانة متقدمة في أجندة عمل وأهداف الهيئة، عبر تبنيها لأرقى المعايير العالمية في تقديم خدماتها بأحدث الوسائل وأكثرها تقنية.