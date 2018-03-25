أطباء مستشفى راشد ينقذون مواطنة تعاني من تمزق الشريان الأبهر

تمكن أطباء قسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد من انقاذ حياة مريضة مواطنة (46 سنة) وصلت الى مركز الاصابات والحوادث وهي تعاني من كسور ونزيف في القفص الصدري، وتمزق في الشريان الأبهر مع نزيف في منطقة الكبد وآلام شديدة في مختلف أنحاء الجسم بسبب تعرضها لحادث مروري بليغ الخطورة.

وقال الدكتور مأمون شفاعمري أخصائي أول بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد ان الفريق الطبي باشر التعامل الفوري مع الحالة حيث تم التشخيص الدقيق والسريع واجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمريضة والعمل على استقرار وظائف الجسم الحيوية، من خلال تعديل وضبط ضغط الدم إلى الحد الذي يساعدها على تجاوز حالة النزيف.

كما خضعت المريضة في غضون دقائق قليلة لعملية قسطرة بمساعدة الدكتور أيمن السباعي استشاري الأشعة التداخلية بقسم الأشعة؛ واشراف الدكتورة دينا القدرة استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية، بشكل تقني وفوري وبدون جراحة في منطقة الصدر حيث تم تثبيت الدعامات في الشريان الأبهر تحت تأثير التخدير الموضعي في وقت قياسي جدا، والعمل على وقف نزيف الكبد والتأكد من تجاوز المريضة لمرحلة الخطر واستقرار حالتها الصحية.

وقال الدكتور شفاعمري ان المريضة مكثت في قسم العناية المركزة خمسة أيام تحت المراقبة الحثيثة ثم انتقلت الى الأقسام العادية فيما بعد ، وهي الآن بصحة جيدة ويتوقع ان تغادر المستشفى خلال اليومين القادمين.

واكد على خطورة مثل هذه الحالات المرضية التي ترتفع فيها نسبة الوفاة لمن يعانون من انفجار في الشريان الأبهر الى نسبة تتراوح بين 80% إلى 90% ، لافتا الى أهمية التدخل العاجل في مثل هذه الحالات لإنقاذ حياة المريض.

واشار الدكتور شفاعمري الى التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الأقسام الطبية في المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات المرضية وفقا لأفضل الممارسات والبروتوكولات العالمية ومن خلال أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية مشيرا الى التعاون الوثيق بين قسمي جراحة الأوعية الدموية وقسم الأشعة التداخلية والقسطرة الذي ساهم بشكل فاعل في انقاذ الكثير من الحالات المرضية الحرجة.