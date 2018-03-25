الإتحاد للطيران تطلق حملة لجذب السيّاح الخليجيين إلى أبوظبي

تعاقدت الاتحاد للطيران مع شركتي ميرال والدار العقارية على تقديم باقات رحلات مذهلة لجذب الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جزيرة ياس في أبوظبي.

وفي إطار هذا التعاون بين الجهات الثلاث، تم اطلاق حملة تستهدف جذب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي إلى عاصمة دولة الامارات بغرض التعريف بالأماكن السياحية والترفيهية التي تتفرد بها أبوظبي وبشكل خاص في جزيرة ياس والتي تضم عالم فيراري -أبوظبي وياس ووتروورلد إلى جانب سلسلة من أبرز الفنادق.

إلى جانب ذلك، تنظم جزيرة ياس العديد من الفعاليات الكبرى لعام 2018، مع 22 فعالية في النصف الأول من العام مع كل أسبوع حتى منتصف شهر مايو. تتضمن الروزنامة حفلات موسيقية وعروضاً رياضيةً كعرض Harlem Globe Trotters، وعرض السحر مع The Illusionists، كرنفال البرازيل وسبع حفلات عائلية، وجميعها مجانية للجمهور

وقال محمد عبد الله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: “يسرّ الاتحاد للطيران الدخول في شراكة مع ميرال والدار لتقديم هذه الباقات الرائعة للعطلات القصيرة في أبوظبي للزوار من دول الخليج العربي.”

وتابع “تعني هذه الشراكة تمكننا جميعاً من تقديم المزيد من الخيارات والفرص للزوار لاكتشاف أبوظبي والأماكن السياحية الجذابة والمتعددة فيها. إننا نتطلع قدماً للشراكة والتعاون مع ميرال والدار في هذا الإطار، مع استمرارنا في تقديم تجارب سفر رائعة لزوّار أبوظبي.”

من جهته، صرح محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال لإدارة الأصول عن هذه الشراكة قائلاً “نحن متحمسون لشراكتنا مع الاتحاد للطيران والدار لتشجيع المسافرين على زيارة أهم وجهة للترفيه العائلي على مستوى المنطقة. يأتي هذا التعاون بالتوافق مع جهودنا المستمرة لتنمية قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار إلى جزيرة ياس وأبوظبي.”

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية:”تفخر الدار العقارية بشراكتها في هذه المبادرة التي ستعزز من مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للسياح القادمين من الدول المجاورة. ومن خلال مجموعة الفنادق المتنوعة التي نمتلكها في جزيرة ياس، سنتمكن من تلبية متطلبات جميع الشرائح لضمان توفير تجربة متكاملة للزوار خلال إقامتهم في العاصمة أبوظبي.”

أما سعادة سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، فقد أعلن: “مع قيامنا بمهامنا في تطوير قطاع السياحة في أبوظبي بشكل استباقي، من خلال التركيز على الأسواق الخارجية الأساسية للسياح، فإننا نرّوج وندعم الدور الذي تلعبه جزيرة ياس في تصوير الإمارة على أنها “وجهة متميّزة”، حيث يكون الزائر نجم “روايته المذهلة” ويعيش تجارب لا تنسى. إنها وجهة مثيرة، ملائمة للعائلات، فخمة وترحيبية”.

تتضمن باقات الرحلات تذاكر سفر على متن طائرات الاتحاد للطيران، وإقامة لمدة ليلتين في أحد فنادق جزيرة ياس أو داخل مدينة أبوظبي، إضافة إلى تذاكر دخول إلى عالم فيراري-أبوظبي وياس ووتروورلد.